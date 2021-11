The “arc­tic Wed­nes­day” is about to con­ti­nue soon! Bir­git Lutz and I have sche­du­led 6 dates and the­mes for our the con­ti­nua­tion of our popu­lar seri­es of online pre­sen­ta­ti­ons in Decem­ber 2021 and Janu­a­ry 2022. No les­ser than the famous adven­tu­rer Arved Fuchs will open the new seri­es with his pre­sen­ta­ti­on “Shack­le­ton 2000”, his nar­ra­ti­on of his adven­tures in Ernest Shackleton’s foots­teps!

The pre­sen­ta­ti­ons will be held in Ger­man.

01.12.: Arved Fuchs, “Shack­le­ton 2000”

08.12.: Rolf Stan­ge, “Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Spitz­ber­gen”

15.12.: Bir­git Lutz, “Auf Ski­ern zum Nord­pol”

20.12. (a Mon­day, just for the dif­fe­rence): Bir­git Lutz & Rolf Stan­ge with “Weih­nach­ten im Eis”

12.01.2022: Bir­git Lutz with “Heu­te gehen wir Wale fan­gen”

19.01.2022: Rolf Stan­ge with “Das Licht des Nor­dens”

Plea­se refer to my online shop for fur­ther infor­ma­ti­on and boo­king. We hope to see you soon during the “arc­tic Wed­nes­day” pre­sen­ta­ti­ons!

Bir­git Lutz and Rolf Stan­ge are loo­king for­ward to the third seri­es of the “arc­tic Wed­nes­day”.

