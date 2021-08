Lågøya – 17th August 2021

It is time to move on to Hin­lo­pen Strait. Heinrich’s expe­ri­ence in the­se waters and the very mano­eu­vra­ble Arc­ti­ca II enab­le us to take the pas­sa­ge through Lady Fran­klin­fjord and Fran­klin­sund, whe­re we take the oppor­tu­ni­ty for a lan­ding on Lågøya, inclu­ding a visit to the old trap­per hut in Moll­buk­ta (no 11 in „Sval­bardhyt­ter“) and a sigh­t­ing of the rare Sabine’s gull.