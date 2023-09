A day in Sorg­fjord is some­thing for tho­se with some spe­cial inte­rest in histo­ry. Well, and for tho­se who love some good sce­n­ery. Oh yes, and for tho­se who love some good hiking, of cour­se.

The­re is inde­ed some­thing for ever­y­bo­dy 🙂

This is not the place to repeat all the histo­ry. The Swe­dish depart­ment of the Rus­si­an-Swe­dish Arc de Meri­di­an expe­di­ti­on (Cro­zier­pyn­ten), wha­ling (Eolus­ne­set), the nor­t­hern­most sea batt­le ever, Schrö­der-Stranz … the who­le packa­ge.

Ein Tag im Sorg­fjord ist natür­lich spe­zi­ell für die his­to­risch inter­es­sier­ten. Ja, und natür­lich für die, die schö­ne Land­schaf­ten lie­ben. Ach ja, und für die, die ger­ne wan­dern.

It would be exag­ge­ra­ted to say that we had gre­at wea­ther, but nevert­hel­ess, tho­se who wan­ted to go for a good hike got a serious chan­ce to do so.

Pho­to gal­lery – Sorg­fjord: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

Click on thumb­nail to open an enlar­ged ver­si­on of the spe­ci­fic pho­to.